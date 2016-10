Ein Abend für Christen und Muslime

Vaihingen (p). Am heutigen Montag (17. Oktober) läst der Leitungskreis evangelische Erwachsenenbildung im Kirchenbezirk Vaihingen in die Peterskirche ein. Um 19.30 Uhr geht es an diesem dritten Abend, die das Zusammenleben von Christen und Muslimen in unserer Gesellschaft aus verschiedenen Richtungen beleuchten, um „Muslime in meiner Nachbarschaft“.

Im ersten Teil erzählen Asylbewerber von ihrem Weg nach Deutschland und aus ihrem Leben. Danach soll es eine Begegnung der Kulturen mit Musik, Essen und Gesprächen geben.