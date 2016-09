CDU diskutiert über Herausforderungen

murr (p). Die kommunalpolitische Vereinigung der CDU im Landkreis Ludwigsburg und die CDU-Kreistagsfraktion laden ein zu ihrer Gemeinschaftsveranstaltung am Donnerstag, (8. September) um 19.30 Uhr in Murr in der SGV Vereinsgaststätte Hermannsplatz 1. Unter anderem soll über folgende Fragen diskutiert werden: Können die Landkreise und die Kommunen die Herausforderungen der nächsten Jahre meistern? Was bringt der Koalitionsvertrag der neuen Landesregierung fur die Kommunen mit sich? Eingeladen sind alle kommunalpolitisch Interessierten.