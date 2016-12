Oberliga-Team des TTC richtet Blick wieder nach oben

Bietigheim-Bissingen (red). Erstmalig in der Vereinsgeschichte hat der TTC Bietigheim-Bissingen in der abgelaufenen Hinrunde der Saison 2016/2017 zehn Männerteams in den verschiedenen Tischtennis-Ligen an den Start. „Von daher ist es jetzt schon eine historische Saison, die wir erleben dürfen. Es

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen