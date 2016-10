Pattaya/Bietigheim-Bissingen (red). Der geistig behinderte Tischtennissportler Hartmut Freund hat sich nach dreimonatiger Verletzungspause wegen eines Sehneneinrisses in der Schulter mit einer ansprechenden Leistung auf dem internationalen Parkett zurückgemeldet. Bei den Thailand Open in Pattaya – seinem ersten Weltranglistenturnier überhaupt in

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen