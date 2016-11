Hochdorf holt nur zwei Einzel

Annett Kaufmann, die junge Tischtennisspielerin des TTC Bietigheim-Bissingen, hat konkrete Vorstellungen für ihre Karriere: Olympische Spiele und eine Medaille strebt die Zehnjährige an. Bietigheim-Bissingen. Es ist an diesem Trainingsabend in der Sporthalle am Buchwald in Bissingen nahezu unmöglich,... »