Der TSV Großglattbach hat es verpasst, einen riesigen Schritt in Richtung Meisterschaft in der Tischtennis-Kreisliga Gruppe 4 zu gehen. Timo Krauth und Co. verloren beim TSV Enzweihingen mit 6:9 und mussten damit den Gastgebern auch die Tabellenführung überlassen.

Vaihingen