200 Spieler bei Tischtennistagen erwartet

Bietigheim-Bissingen (red). Erstmalig in der Vereinsgeschichte hat der TTC Bietigheim-Bissingen in der abgelaufenen Hinrunde der Saison 2016/2017 zehn Männerteams in den verschiedenen Tischtennis-Ligen an den Start. „Von daher ist es jetzt schon eine historische Saison, die wir erleben... »