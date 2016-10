Wie jedes Jahr findet in der Zeit vor dem Volkstrauertag eine Haus-und Straßensammlung des Volksbunds Deutsche Kriegsgräberfürsorge statt. Dafür engagieren sich in den Teilgemeinden traditionell verschiedene Vereine, in der Vaihinger Kernstadt sind Schüler der Ferdinand-Steinbeis-Realschule und des Stromberg-Gymnasiums unterwegs. Der Volksbund finanziert sich zu 80 Prozent aus Spenden und Beiträgen. Diese kommen neben der Grabpflege auch den Jugendbegegnungs- und Bildungsstätten zugute, getreu dem Motto: „Versöhnung über den Gräbern“. Foto: Schneider