New York/Enzweihingen (red). Der Enzweihinger Tennisprofi Cedrik-Marcel Stebe hat auch in der Qualifikation zu den US Open kein Glück gehabt. Gegen Ryan Harrison, die Nummer 118 der ATP-Weltrangliste, verlor er den ersten Satz mit 6:7. „Bis zum 5:2 habe ich einen guten Start gehabt“, berichtet Stebe von seinem Auftritt in New York. „Dann gelang mir gar nichts mehr.“ Im zweiten Durchgang verlor er mit 3:6.