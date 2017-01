Mit 15 Jahren Deutscher U-18-Meister mit Calw

Die Leser der VKZ wählen schon zum 16. Mal die Sportler des Jahres. In den nächsten Tagen und Wochen stellen wir alle Kandidaten der einzelnen Kategorien noch einmal ausgiebig vor. Heute die Faustballerin Anna Winkler.

Faustball spielt Anna Winkler schon lange. Doch mit ihrem Heimatverein, dem TV Vaihingen, blieb der Kleinglattbacherin bisher eine DM-Medaille verwehrt. Selbst eine Teilnahme bei nationalen Titelkämpfen war nicht drin. Weil sie eine Frau ist. Denn der TVV hat bis vor Kurzem kaum einmal eine weibliche Jugendmannschaft gemeldet. Deshalb musste Anna Winkler immer bei den Jungen mitspielen – aber eben nur, bis die überregionalen Meisterschaften angefangen haben. Dann waren ihre männlichen Kollegen unter sich – und Anna Winkler zum Zuschauen verdonnert. „Als Mädchen durfte ich bei keiner DM-Endrunde in einer Jungenmannschaft mitspielen“, erklärt die 16-Jährige.

Sie zog die Konsequenzen und wechselte zum TSV Calw. Und mit den Nordschwarzwälderinnen gelang Anna Winkler im vergangenen Spätsommer der große Wurf. In der U 18 wurde die Kleinglattbacherin mit ihrer neuen Mannschaft Deutscher Meister – ohne eine einzige Saisonniederlage. Bei der DM-Endrunde in Bardowick fertigten die Calwerinnen in der Vorrunde zunächst den TV Herrnwahlthann und den TSV Schülp ab, ehe sie auf den Topfavoriten TSV Bayer Leverkusen trafen. Doch auch den kämpften sie in drei Sätzen nieder. Durch einen weiteren Sieg gegen den TSV Pfungstadt sicherten sie sich den Gruppensieg, was die direkte Qualifikation für das Halbfinale bedeutete. Dort kam es zum erneuten Aufeinandertreffen mit den Pfungstädterinnen. Doch auch dieses Mal zogen die Hessinnen den Kürzeren. Und im Endspiel setzten sich die Calwerinnen dann erneut in drei knappen Sätzen (10:12, 15:13 und 11:9) gegen Leverkusen durch.

Weil Anna Winkler mit Schule und der Fahrerei ins Training nach Calw noch nicht ausgelastet ist, spielt sie außerdem auch noch Fußball beim SV Horrheim. Mit den B-Juniorinnen des SVH gelang der Kleinglattbacherin der nächste Coup im vergangenen Jahr. Die Horrheimerinnen stiegen nach mehreren Relegationsrunden in die Verbandsstaffel Nord auf, die höchste Spielklasse in dieser Altersklasse in Württemberg. Dort haben sich Anna Winkler und Co. etabliert. Bei Halbzeit der Saison stehen die Horrheimerinnen mit 17 Punkten auf Platz fünf. Michael Nachreiner

• Info: Nach dem Ende der Kandidatenvorstellung veröffentlichen wir vom 13. Februar bis zum 4. März mehrere Stimmzettel. Man kann seine Stimme aber auch online abgeben.