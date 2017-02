Kachurs Meisterstück mit Degen-Team

Die Leser der VKZ wählen schon zum 16. Mal die Sportler des Jahres. In den nächsten Tagen und Wochen stellen wir alle Kandidaten der einzelnen Kategorien noch einmal ausgiebig vor. Heute der Fechter Bruno Kachur.

Die Trophäen und Medaillen türmen sich höchstwahrscheinlich bei Bruno Kachur zu Hause auf. Schon seit Jahrzehnten ist der Fechter auf Landes- und Bundesebene, aber auch auf dem internationalen Parkett erfolgreich. Im Jahr 2016 machte der Hochdorfer aber noch einmal sein Meisterstück. Zusammen mit seinen Mannschaftskameraden Guido Quanz, Marco Longo, Volker Fischer, Wolfgang Vehrs und Winfried Suchanek bestieg er den Thron der Welt. Bei der Heim-WM der Senioren in Stralsund sicherte sich Kachur mit der deutschen Auswahl die Goldmedaille im Team-Degen-Wettbewerb. Nachdem die Deutschen in der Vorrunde noch gegen Japan mit 28:29 verloren hatten, waren sie in der Direktausscheidung nur im Mittelfeld gesetzt. Dennoch warfen sie die Schweiz, England und Russland aus dem Turnier und setzten sich auch im Finale gegen Italien durch. Trotz heftiger Attacken im letzten Gefecht, das Longo bestritt, verteidigten die Deutschen ihre früh erkämpfte Führung.

Im Degeneinzel einige Tage zuvor hatte Kachur nicht seinen besten Tag erwischt. Zwar bestach der Hochdorfer in der Vorrunde und auch im 64er-K.o. mit teilweise souverän gewonnen Duellen. Doch bereits im 32er-K.o. kam gegen den Schweizer Thomas Merky das Aus. Kachur landete auf dem 21. Platz. Auch im Floretteinzel schied Kachur bereits im 32er-K.o. aus. Nach bereits fünf Niederlagen in der Vorrunde musste er sich Henri Darricau geschlagen geben. Er kam auf Rang 29.

Schon bei der Senioren-EM gewann Kachur mit dem deutschen Team Edelmetall. Im Florett-Mannschafts-Wettbewerb reichte es zu Bronze. Nach dem 0:5 im Halbfinale gegen Großbritannien setzten sich die Deutschen gegen Frankreich im Gefecht um Platz drei durch.

Goldig waren Kachurs Auftritte bei den bayrischen und bei den hessischen Seniorenmeisterschaften. Bei beiden Titelkämpfen sicherte sich der Hochdorfer mit dem Florett den ersten Platz. Mit dem Degen wurde er jeweils Fünfter. Sein Sieg mit dem Florett in Bayern bedeutete auch, dass sich Kachur uneinholbar an die Spitze der deutschen Senioren-Rangliste mit dieser Waffe gesetzt hatte. Michael Nachreiner

