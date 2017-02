Einmal fast schon im Finale, einmal die Hand am Pott

Die Leser der VKZ wählen schon zum 16. Mal die Sportler des Jahres. In den nächsten Tagen und Wochen stellen wir alle Kandidaten der einzelnen Kategorien noch einmal ausgiebig vor. Heute die U-14-Faustballer des TV Vaihingen.

Der nationale Titel ist den U-14-Faustballern des TV Vaihingen in diesem Jahr zwar sowohl in der Halle als auch im Feld verwehrt geblieben. Doch nur ganz knapp. In der Halle standen die Enzstädter bereits mit einem Bein im Finale. Beim Stand von 10:9 hatten sie gegen den TV Brettorf nach gewonnenem ersten Durchgang im zweiten Durchgang schon Matchball. Doch letztlich mussten sie sich mit 1:2 Sätzen geschlagen geben. Sie entlohnten sich aber wenigstens mit der Bronzemedaille. Und im Feld marschierten sie ohne Satzverlust ins Finale. Dort unterlagen sie aber dem Leichlinger TV mit 1:2 Sätzen.

„Wer sportlich gut gespielt und vollen Einsatz gezeigt hat, darf mit erhobenen Köpfen vom Platz gehen, auch wenn er verloren hat.“ Der tröstende Spruch von TVV-Trainer Markus Knodel war nach der Halbfinalniederlage bei der Hallen-DM in Güstrow für die Vaihinger U-14-Spieler zunächst nur wenig Trost. Zu nahe waren Jan Schiller, Andreas Knodel, Michael Knodel, Maximilian Zöhrer, Felix Engelhard, Paul Jantzen, Karl Toberer und Till Hantke dran gewesen, um den nationalen Titel kämpfen zu dürfen. Und das wäre aus der Sicht der Spieler auch nur berechtigt gewesen. Denn in der gesamten Saison – inklusive württembergischen und süddeutschen Meisterschaften – hatten die Vaihinger nur drei Sätze abgegeben. Zwei davon bei der Halbfinalniederlage gegen Brettorf, einen weiteren in der DM-Vorrunde gegen den TV Waibstadt. Fast im Vorbeigehen hatten die Vaihinger also die Titel auf regionaler Ebene eingesackt.

Doch bei der DM-Endrunde waren drei weitere Mannschaften mit dem TVV auf Augenhöhe. Vaihingen, der TSV Lola, Brettorf und Gastgeber Güstrower SC – das Quartett war bei der deutschen Meisterschaft eine Klasse für sich. „Am Ende standen die vier Mannschaften ganz oben, die einen Tick besser waren als der Rest“, ist sich Markus Knodel sicher. „Und von diesen vier hätte jeder jeden schlagen können.“ Im kleinen Finale gegen Lola hatten die Vaihinger dann die Enttäuschung über den verpassten Einzug ins Endspiel besser verdaut. Markus Knodel: „Lola war in den Gruppenspielen am Samstag die stärkste Mannschaft, aber am Sonntag nicht mehr ganz so gut. Und unser Vorteil im Spiel um Platz drei war, dass wir das erste Halbfinale gehabt hatten.“ Mit 11:9 und 11:7 sicherten sich die Vaihinger die Bronzemedaille.

Im Feld hatten die Vaihinger mit Julian Fanz, Andreas Knodel, Maximilian Zöhrer, Paul Jantzen, Friedrich Toberer und Lucas Engelhard bei der DM-Endrunde bis zum Finale überhaupt keinen Satz abgegeben. Doch dann verloren sie gegen den Leichlinger TV mit 8:11, 11:9 und 10:12. „Nach dem Spiel war die Enttäuschung groß, weil wir schon die Hand am Pokal hatten. Aber wir sind sehr zufrieden. An dem Tag war halt ein Team in Deutschland besser als wir“, berichtet Trainer Markus Knodel. Im dritten Satz hatten die Vaihinger bereits mit 9:6 geführt – und den Ball auf der Leine. Doch Julian Fanz schlug das Spielgerät in die Begrenzung zwischen den beiden Spielhälften. Der nächste Ball von Andreas Knodel landete dann knapp im Aus. Und plötzlich lagen die Vaihinger mit 9:10 zurück. Zwar kamen sie noch einmal zum 10:10-Ausgleich. „Da habe ich gedacht, wir bringen den Satz jetzt nach Hause“, berichtet Markus Knodel. Doch mit zwei Schlagfehlern beendeten die Vaihinger alle Hoffnungen auf die Goldmedaille. Der Übungsleiter ist aber Realist genug, auch die Leistung der Leichlinger anzuerkennen: „Wir hätten auch schon den zweiten Satz verlieren können. Da hatten wir etwas Glück, dass es überhaupt einen dritten Durchgang gab.“ Denn in den ersten beiden Abschnitten waren die Vaihinger überhaupt nicht ins Spiel gekommen. Markus Knodel: „Uns unterliefen zu viele Fehler.“ Michael Nachreiner

• Info: Nach dem Ende der Kandidatenvorstellung veröffentlichen wir vom 13. Februar bis zum 4. März mehrere Stimmzettel. Man kann seine Stimme aber auch online abgeben. Bisher vorgestellt: Faustballerin Anna Winkler, Hürdenläufer Felix Franz, die Tennismannschaft Frauen 60 des TV Vaihingen, Distanzreiterin Finnja Röhm, Segelkunstflieger Eberhard Holl, die Indiacamannschaft Mixed U 19 des TSV Enzweihingen, Karateka Lena Mayer, Faustballer Johannes Jungclaussen, die Tanzformation Pirates, die Rasenkraftsportlerin Svenja Merita und der Fechter Bruno Kachur.