Eine der Stützen im Weltmeisterteam

Die Leser der VKZ wählen schon zum 16. Mal die Sportler des Jahres. In den nächsten Tagen und Wochen stellen wir alle Kandidaten der einzelnen Kategorien noch einmal ausgiebig vor. Heute der Faustballer Johannes Jungclaussen.

Sein älterer Bruder Jaro hat vorgelegt. Nun ist auch Johannes Jungclaussen vom TV Vaihingen Faustball-Weltmeister mit der deutschen U-18-Auswahl. Mit 4:1 ließen die Deutschen Österreich im Finale von Eibach kaum eine Chance. Die Österreicher gaben sich aber zu keinem Zeitpunkt auf. Im ersten Durchgang hatten sie sogar Satzbälle. Doch erst den dritten Abschnitt sicherten sich die Österreicher. Am Ende war es jedoch ein souverän herausgespielter Titelgewinn für Deutschland. Etwas schwerer hatten es die Deutschen im Halbfinale gegen Brasilien. Gegen den Geheimfavoriten von Johannes Jungclaussen („Gegen die Südamerikaner spielt man eigentlich nie außer bei den Weltmeisterschaften.“) lag die Auswahl mit dem Bundesadler auf der Brust mit 1:2 und 2:3 nach Sätzen zurück. Doch trotz großer Schwierigkeiten setzten sich die Deutschen noch mit 4:3 Sätzen durch.

Johannes Jungclaussen zählte dabei zu den Stützen im deutschen Team. Egal, wo ihn Bundestrainer Hartmut Maus einsetzte – ob vorne rechts wie beim TV Vaihingen in der 1. Bundesliga Süd, vorne links wie in der U 18 beim TVV, auf seiner angestammten Position als Zuspieler oder in der Abwehr hinten rechts – der Auricher überzeugte. „Johannes spielt gut“, lobte auch Kolja Meyer, Teamkamerad in der Bundesligamannschaft der Enzstadt, der die U-18-Auswahl nach der WM als Bundestrainer übernahm. „Und er spielt hier noch einmal andere Positionen als bei uns im Verein.“ Auch Johannes Jungclaussen war zufrieden mit sich: „Gegen Österreich habe ich in der Vorrunde ein, zwei dumme Bälle gehabt. Die müssten in so einem Spiel nicht sein. Ansonsten bin ich mit meiner Leistung zufrieden.“

Doch nicht nur der WM drückte er seinen Stempel auf. Auch im Bundesligateam des TV Vaihingen mausert sich der Allrounder immer mehr zu einem unverzichtbaren Teil der Mannschaft. „Mit zwei ähnlichen Typen auf der Hauptangreiferposition vorne links – sowohl Meyer als auch Marc Krüger sind relativ großgewachsen und haben ihre Stärken an der Leine – ist es wichtig, einen schnellen, abwehrstarken Zweitangreifer zu haben, der auch schlagen kann“, weiß auch TVV-Spielertrainer Marco Lochmahr. Genau diese Rolle füllt Johannes Jungclaussen fast perfekt aus. Und auch im Rückschlag hat der Auricher schon viel dazugelernt, seit er zur Mannschaft gestoßen ist. Immer wieder zeigt er sich von Blockversuchen von größeren Gegenspielern unbeeindruckt und findet zuverlässig die Lücken, die die gegnerische Abwehr ihm bietet. Michael Nachreiner

• Info: Nach dem Ende der Kandidatenvorstellung veröffentlichen wir vom 13. Februar bis zum 4. März mehrere Stimmzettel. Man kann seine Stimme aber auch online abgeben. Bisher vorgestellt: Faustballerin Anna Winkler, Hürdenläufer Felix Franz, die Tennismannschaft Frauen 60 des TV Vaihingen, Distanzreiterin Finnja Röhm, Segelkunstflieger Eberhard Holl, die Indiacamannschaft Mixed U 19 des TSV Enzweihingen und Karateka Lena Mayer.