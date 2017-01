Eberhard Holl erkämpft Deutschland Teambronze im Segelkunstflug

Die Leser der VKZ wählen schon zum 16. Mal die Sportler des Jahres. In den nächsten Tagen und Wochen stellen wir alle Kandidaten der einzelnen Kategorien noch einmal ausgiebig vor. Heute Segelkunstflieger Eberhard Holl.

Direkt qualifiziert hatte er sich für die Segelkunstflug-Weltmeisterschaften dieses Mal gar nicht. Doch am Ende war Eberhard Holl aus Horrheim maßgeblich daran beteiligt, dass die deutsche Mannschaft mit der Bronzemedaille dekoriert heimfliegen durfte. Die WM im ungarischen Matkopuszta hat Holl in guter Erinnerung. „Ich bin konstant auf meinem Niveau geflogen“, berichtete er nach seiner Rückkehr. „In fünf Durchgängen habe ich keine Figur genullt.“ Allerdings war er mit einigen Wertungen nicht ganz einverstanden. „Es hat im Gesamtklassement zwar nicht viel ausgemacht, aber unter den Richtern sind die Wertungen extrem voneinander abgewichen.“ Allein dass die Bewertung des eigenen Könnens so wenig nachvollziehbar sei, ärgere ihn schon.

Auch die Leistungen seiner Teamkollegen Eugen Schaal und Michael Spitzer waren nicht immer überzeugend. „Nachdem wir zwischenzeitlich auf Platz zwei gelegen waren, mussten wir in Durchgang fünf noch darum kämpfen, Dritter zu werden.“ Doch die Konstanz des Horrheimers war bei der WM 2016 eine Bank für das deutsche Team Dabei hatte es zunächst gar nicht so ausgesehen, dass der Pilot des Flugsportvereins Mühlacker überhaupt in Matkopuszta dabei sein würde. Nach dem Aufstieg von der Advanced- zur Unlimited-Klasse musste sich Holl neu für die internationalen Titelkämpfe qualifizieren, landete bei der DM aber nur im Mittelfeld. Als Zehnter der deutschen Rangliste lag er auch nicht unter den ersten Acht Deutschlands. „Doch zwei Piloten vor mir sind zum Motorkunstflug abgewandert“, berichtete der Horrheimer, der letztlich auch noch davon profitierte, dass einige andere potenzielle WM-Teilnehmer die Reise nicht mit Familie und Beruf vereinbaren konnten. Denn bei einer Weltmeisterschaft an den Start zu gehen, sei „ein riesiger Aufwand“, sagt Holl. Nachdem er aber nominiert war, bewies der Horrheimer, dass er die richtige Wahl war.

In der Endabrechnung der WM kam das deutsche Team trotz der zwischenzeitlichen Zitterpartie um Bronze sogar noch fast an Silbermedaillengewinner Frankreich heran. Der Abstand nach vorne betrug lediglich 130 Punkte, während der zu den Tschechen, die Holl und seinen Mitstreitern im Nacken saßen, letztlich wieder auf etwa 250 Punkte angestiegen war. Nur Polen flog in einer Klasse für sich – der Weltmeister hatte vor der Siegerehrung beinahe 2500 Punkte Vorsprung. Ralph Küppers

• Info: Nach dem Ende der Kandidatenvorstellung veröffentlichen wir vom 13. Februar bis zum 4. März mehrere Stimmzettel. Man kann seine Stimme aber auch online abgeben. Bisher vorgestellt: Faustballerin Anna Winkler, Hürdenläufer Felix Franz, die Tennismannschaft Frauen 60 des TV Vaihingen und Distanzreiterin Finnja Röhm.