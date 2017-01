Bronze für Vaihinger Tennis-Seniorinnen

Die Leser der VKZ wählen schon zum 16. Mal die Sportler des Jahres. In den nächsten Tagen und Wochen stellen wir alle Kandidaten der einzelnen Kategorien noch einmal ausgiebig vor. Heute die Frauen-60-Tennismannschaft des TV Vaihingen.

Der vierte Platz in Deutschland war ihnen bereits sicher, als sie Anfang September zu den Endspielen um die deutsche Meisterschaft gefahren sind. Zurückgekehrt sind sie mit der Bronzemedaille. Für die Frauen-60-Tennismannschaft des TV Vaihingen war die Dienstreise nach Unterhaching ein schöner Erfolg.

„Wir haben nur einmal verloren“, berichtete Gabriele Kuhn von den deutschen Vereinsmeisterschaften der Frauen 60 im Tennis. Gegen den späteren Deutschen Meister TC BW Berlin unterlag das Vaihinger Team mit 2:4. Das war im Halbfinale. Und es war keine Überraschung, denn bei den Berlinerinnen spielten an Position eins und zwei die Deutschen Meisterinnen im Einzel der Frauen 60 und der Frauen 70, Katrin Dippner und Sylvia Bauwens. Das war den Vaihingerinnen schon vorher bewusst. Doch im kleinen Finale hielten sie sich schadlos. Die Gastgeberinnen aus Unterhaching gaben am Ende sogar auf – bei aussichtslosem Rückstand von 1:4 Matches wurde das letzte Doppel nicht fertig gespielt, so dass der TV Vaihingen schließlich unerwartet klar mit 5:1 gewann. Damit bestätigte sich die Einschätzung, die Kuhn bereits vor der Abfahrt nach Unterhaching abgegeben hatte: „Wir sind nicht der Favorit, aber ganz bestimmt auch kein Kanonenfutter.“ Die Vaihingerinnen stellten zwar nicht die Mannschaft, die mit den meisten Einzeltiteln aufwarten konnte. Doch dafür lagen alle Mannschaftsmitglieder in der deutschen Rangliste relativ eng beieinander auf sehr guten Plätzen. Für den TVV griffen in Unterhaching Gabriele Eichinger, Paule Binninger, Gabriele Kuhn, Roselinde Böhringer und Cornelia Foerster zum Schläger, während Gerlinde Use bereitstand, bei einem Ausfall sofort in die Bresche zu springen.

Für die Endspiele um die deutschen Vereinsmeisterschaften hatten sich die Vaihingerinnen qualifiziert, weil sie Meister der Tennis-Regionalliga Süd-West geworden waren. Diese Premiere ist nicht nur in sportlicher Hinsicht gelungen. „Wir hatten stressfreie Spiele, ganz ohne Gezänk, das es sonst schonmal gibt“, berichtete Kuhn. Für die Spielerinnen wurden von den Gastgebern zwei gemeinsame Abende organisiert. Außerdem hatten sich die Vaihingerinnen in einem Hotel ganz in der Nähe der Tennisanlage einquartiert – es war für die gesamte Mannschaft eine rundum gelungene DM-Teilnahme. Ralph Küppers

• Info: Nach dem Ende der Kandidatenvorstellung veröffentlichen wir vom 13. Februar bis zum 4. März mehrere Stimmzettel. Man kann seine Stimme aber auch online abgeben. Bisher vorgestellt: Faustballerin Anna Winkler und Hürdenläufer Felix Franz.