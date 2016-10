Will der VfR Sersheim am Ende den Klassenerhalt feiern, muss der Fußball-A-Ligist gegen manche Gegner unbedingt punkten. Ist der TASV Hessigheim so ein Konkurrent?

Sieg TASV Hessigheim Sieg VfR Sersheim Unentschieden

Email Dieses Feld dient zur Validierung und sollte nicht verändert werden.

Bitte nur einmal abstimmen. Danke.