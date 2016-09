Ohne Punktverlust steht der Meister der vergangenen Fußball-Kreisliga B9 auch in der A3 an der Tabellenspitze. Behält der NK Croatia Bietigheim auch beim Zweiten TSV Enzweihingen am Sonntag seine weiße Weste?

Dieses Formular steht noch nicht zur Verfügung.

Bitte nur einmal abstimmen. Danke.