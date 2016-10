Viel Trubel beim RFZV Nussdorf

Nussdorf (red). Traditionell veranstaltet der RFZV Nussdorf zum Abschluss der Wettkampfsaison wieder sein Jugendreitturnier mit Geländetag. Mehr als 150 Teilnehmer haben bereits ihr Kommen an diesem Wochenende sowie am Montag zugesagt. Neben den Reiterwettbewerben für die Kleinen gibt es Prüfungen in Dressur und Springen der Klassen E, A und L. Am Sonntagnachmittag finden zudem Geländeprüfungen der Klassen E und A rund um das Reiterzentrum Nussdorf statt. Los geht es am Samstag um 8 Uhr mit einem Dressurwettbewerb der Klasse E und am Sonntag um 8.30 Uhr mit einem Stilspringwettbewerb ebenfalls der Klasse E.

Bewährt hat sich auch der Geländetag am Tag nach dem Jugendreitturnier. Für die Prüfungen der Klassen A und L am Montag sind bereits mehr als 100 Starts gemeldet. Der erste Wettbewerb, eine Geländepferdeprüfung der Klasse A beginnt um 9.30 Uhr.