Verena Hecht vom DTB geehrt

Steinheim/Vaihingen (red). Beim Gauturntag in Steinheim hat die Präsidentin des Turngaus Neckar-Enz, Bärbel Vorrink, 96 Stimmberechtigte aus 40 Vereinen begrüßt und festgestellt: „Es geht um die Zukunft der Vereine.“

Das zum Teil neubesetzte Präsidium hat sich zum Ziel gesetzt, die bisher erfolgreiche Arbeit fortzusetzten und in einzelnen Bereichen noch zu verbessern. Das war auch den Jahreberichten zu entnehmen. So startet der Turngau mit neuem Logo, neuer Homepage und neuen Beachflags in das Jahr 2017. Die Turngauveranstaltungen im vergangenen Jahr haben eine positive Resonanz bei den Teilnehmern hervorgerufen. Der Dank von Vorrink galt daher allen beteiligten Turnern aus Verein und Verband, aber auch Landkreis, Städten und Gemeinden. Außerdem bewähre sich die Zusammenarbeit mit dem Sportkreis Ludwigsburg und dessen Präsidenten Matthias Müller sowie dem Vorsitzenden der Sportkreisjugend. Zum Thema „Sport und Bewegung in der Zukunft – mit dem Verein?“ referierte Michael Bürkle, Vizepräsident olympischer Spitzensport beim Schwäbischen Turner-Bund (STB), über neue Formate und Formen im Verein für die Zukunft.

Geehrt wurden langjährige Turngau-Mitarbeiter aus Präsidium und Ausschuss. Monika Michalek, die für die Finanzen geradesteht, erhielt die silberne Gauehrennadel. Bronzene Ehrennadeln des STB gingen an Sigrid Christiansen und Angelika Raith. Die DTB-Ehrennadel in Bronze erhielten Wolfgang Hörmann und die Vaihingerin Verena Hecht, die sich im Turngau Neckar-Enz als Fachwartin Mehrkampf engagiert.