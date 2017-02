„Freundliche Grüße von den Männern mit den Kettensägen“ hat Albert Arning am Hammelbergweg in Enzweihingen eingefangen. Ähnliche Osterhasen habe der Bauhof am Hang bei der Grundschule in Aurich gezaubert, meldet Schulleiterin Susanne Siewert. Das freue die Kinder jetzt beim Spielen auf dem Pausenhof und sei eine Würdigung wert.