TG-Turner sollen Erfahrungen sammeln

Murr (red). Die TG Ingersheim/Sersheim fährt aufgrund von Ausfällen einiger Leistungsträger der Bezirksligamannschaft nur mit einer kleinen Truppe aus jungen Turnern zur Gerätturn-Gaumeisterschaften Mannschaft und Einzel am morgigen Sonntag in der Sporthalle Lindenweg in Murr. Daher wird der Wettkampf auch dazu genutzt, dass die Jugendturner unter realen Wettkampfbedingungen ihre Übungen dem Publikum präsentieren können. Gleichzeitig ist es auch der Startschuss zur Vorbereitung auf die Ligasaison 2017.