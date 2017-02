TG mit heftiger Niederlage

Die WTG Heckengäu II ist nicht der Gradmesser für die TG Ingersheim/Sersheim in der Gerätturn-Bezirksliga Nord. Von dem 0:12 (235,40:278,65) beim Saisonauftakt war man dann aber doch etwas enttäuscht. Die Sersheimer und Ingersheimer liegen damit rund 20 Punkte unter dem Durchschnitt der vergangenen Saison.

Sersheim/Ingersheim (nac). Eine Niederlage gegen die WTG Heckengäu II hatten die Verantwortlichen der TG Ingersheim/Sersheim einkalkuliert. „Dass die aber so heftig ausgefallen ist, war hart“, sagt Betreuer Fred Bulling. Kurzfristig musste die TG aber auch auf Michael Grösch (Schulterprobleme) verzichten. Und Yannic Rösch riss sich beim Warmmachen einen Hautfetzen, das heißt, es löste sich an der Handinnenseite die Oberhaut. Bulling: „Da schmerzt jeder Griff, so dass Yannic nicht sein normales Niveau erreichte.“ Das gleiche Schicksal ereilte auch noch Jonas Klein beim Einturnen am Barren. Dadurch mussten beide Turner am Reck passen.

„Im Großen und Ganzen bin ich aber mit der Leistung der einzelnen Turner zufrieden, auch wenn es beim Pauschenpferd den einen oder anderen Patzer gab“, berichtet Bulling. Vor allem vor den Nachwuchsturner zog er seinen Hut. „Christian Schlegel ist im Reck eingesprungen und hat seine Sache – nicht nur an diesem Gerät – mehr als ordentlich gemacht. Er turnte vier Geräte und kam dreimal in die Wertung“, freut sich der TG-Betreuer. „Und Timo Kögele war zwar sehr nervös, hat seine Bodenübung aber super geturnt. Er hat gleich die drittbeste Wertung erreicht.“ Doch auch die gestandenen Athleten haben einige positive Ansätze gezeigt. So turnte Ronny Lade am Reck eine Endo-Felge, eine Riesenfelge mit Grätschbewegung. „Nur weil er nicht wieder in den Handstand kam, wurde das Element nicht anerkannt“, erklärt Bulling.

Der Schock kam nach Wettkampfende, als die anderen Ergebnisse bekannt wurden. „Der MTV Stuttgart II, gegen den wir uns Chancen ausgerechnet haben, hat 293 Punkte geturnt. Das ist Verbandsliganiveau, also zwei Klassen höher“, berichtet Bulling. „Und auch die WKG Murr/Erdmannhausen, mit der wir uns auf einem Niveau gesehen haben, hat noch 260 Punkte erreicht. Das wird ein ganz schweres Jahr.“

TG Ingersheim/Sersheim: Grau, Klein, Lade, Schlegel (alle vier Geräte), Rösch, Vogel, Majer (alle drei), Mozer, Nowak (beide zwei), Kögele (eins).