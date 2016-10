Vorab für die VKZ angehoben wurden die Planen über dem „Auricher Schneck“, der neuerdings ein Haus in der Hirsauer Straße in Aurich ziert. Sven Schmied von der Firma „Ihr Malermeister Tronser“ kann das Geheimnis um den Künstler lüften. Es sei der Bruder seines Chefs Michael Tronser gewesen. Peter Tronser ist mehrmaliger Airbrush-Weltmeister. Unter www.peter-tronser.de kann im Internet bewundert werden, was Peter und Petra Tronser sonst noch so gestalten. Foto: Rücker