Starter aus Sersheim beim Regio-Cup Süd

Sersheim (red). Am heutigen Samstag ist in Gundelfingen der Regio-Cup Süd der Gymnastik. Die Teilnehmerinnen an dem Wettbewerb mussten sich über ihre Landesturnverbände qualifzieren. Das gelang aus dem Turngau Neckar-Enz mehreren Gymnastinnen des TV Sersheim und des MTV Ludwigsburg.

Los geht es bereits um 10 Uhr mit der Startpasskontrolle. Es folgen der Wettkampf K 8 um 11 Uhr, der Wettkampf K 9 um 13.30 Uhr und der Wettkampf K 10 gegen 16.30 Uhr. Die Siegerehrung ist auf etwa 18 Uhr angesetzt. Die Wettkämpfe sind in der Sporthalle Kandelstraße. Zeitgleich wird der Regio Cup Mitte, Nordwest und Nordost ausgetragen. Geturnt wird ein Zwei- oder Dreikampf mit den Handgeräten Ball, Band und Seil.

Dies sind die Qualifikationswettkämpfe für den Deutschland-Cup Kür Einzel. Dieser Wettbewerb auf Bundesebene wird beim Deutschen Turnfest in Berlin ausgetragen. Das Fest mit vielen tausend Teilnehmern in der Bundeshauptstadt ist vom 3. bis zum 10. Juni.