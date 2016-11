Sportpaten für Flüchtlinge gesucht

Stuttgart (red). Wie ermöglicht man Flüchtlingen den Zugang zu regionalen Sportangeboten? Wie integriert man sie in die Vereinsarbeit? Wie können Flüchtlinge von Vereinen und umgekehrt die Vereine von Flüchtlingen profitieren? Diese Fragen werden bei der Fortbildung zum Sportpaten für Flüchtlinge am 18. und 19. November im VIP-Raum der Stuttgarter Scharrena beantwortet. Die Veranstaltung der Sportkreisjugend Stuttgart richtet sich in erster Linie an Mitglieder von Sportvereinen, aber auch an Ehrenamtliche aus Flüchtlingsfreundeskreisen. Ziel der Fortbildung ist es, die Teilnehmer im Umgang mit Flüchtlingen zu schulen und eine interkulturelle Sensibilisierung vorzunehmen. Beginn ist am 18. November um 17 Uhr und am 19. November um 9.30 Uhr.

