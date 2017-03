Schützen treffen sich in Sersheim

Schwieberdingen (rh). In Schwieberdingen ist am Samstag Bezirksschützentag. Bezirksoberschützenmeisterin Ursula Volz (Affalterbach) hat die 90 Schützenvereine aus dem Schützenbezirk Unterland mit den Schützenkreisen Backnang, Heilbronn, Ludwigsburg und Vaihingen zum 66. Bezirksschützentag in die Turn- und Festhalle nach Schwieberdingen... »