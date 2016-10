Nicht nur die Kinder sind Gewinner

Von Jan Simecek

Radfahren für einen guten Zweck und Stars zum Anfassen – das ist in seiner mittlerweile zehnten Auflage der Charity Bike Cup. Bereits zum fünften Mal rollte das beliebte Wohltätigkeitsrennen dabei durch Eberdingen. Und wie immer gab es im Hauptort der Dreiergemeinde dabei einiges zu erleben.

Eberdingen. Rund 600 Radler waren am Sonntagmorgen auf der scharfen Variante des Charity Bike Cups, dem sogenannten Lila Race, von Heimerdingen über Hemmingen, Hochdorf, Eberdingen und zurück nach Heimerdingen fünf Runden lang unterwegs. Zumeist bekannte Radsportler wie Hanka Kupfernagel, Olaf Ludwig, Danilo Hondo, Steffen Wesemann und Lokalmatador Stefan Schumacher, aber auch andere Sportgrößen wie Skiflug-Weltmeister Alexander Herr fungierten dabei als Teamkapitäne. Sie sollten einerseits Starter für den guten Zweck anlocken, andererseits aber auch in der Lage sein, ihre Teammitglieder beim Kampf um den Sieg zu unterstützen.

Allerdings nimmt gerade die zweite Aufgabe nicht jeder so sonderlich ernst. Schon 2011 übte sich beispielsweise die fünffache Cyclocross- und Straßen-Zeitfahr-Weltmeisterin Hanka Kupfernagel beim Eberdinger Rathaus im Einkehrschwung. Dass es dort beim VfB und bei der Christlichen Erlebnispädagogik (CEP) Kaffee und Kuchen gab, hat sie bis heute nicht vergessen und legte deshalb auch diesmal gleich wieder einen Zwischenstopp ein.

Und sie animierte den einen oder anderen Kollegen ebenfalls dazu. Olaf Ludwig hielt sie beispielsweise laut rufend an, als dieser vorbeizischte. Der Olympiasieger von Seoul im Straßenrennen ließ sich jedoch auch gerne anhalten, denn er kämpfte mit einem schleichenden Plattfuß. Nachdem er bereitwillig Streckensprecher Sebastian Hautli ein paar Fragen beantwortet hatte, blieb er aber nicht zu einer kleinen Stärkung, sondern versuchte, eine Abkürzung nach Heimerdingen herauszufinden, um trotz der Panne doch noch auf dem eigenen Rad dort anzukommen.

Steffen Wesemann hatte sich dagegen wohl schon bei der Anfahrt zum scharfen Start verausgabt. Trotz deutlich sichtbaren Bauchansatzes und nur weniger Trainingskilometer in diesem Jahr kam er deutlich vor dem Feld in Eberdingen an. „Ich bin nur mein Tempo gefahren und plötzlich waren alle weg“, scherzte der ehemalige Telekom-Profi. Die selektive Strecke machte ihm ohnehin viel Spaß, erinnert sie ihn doch ein wenig an seine Wahlheimat Schweiz. „Bei uns ist es wirklich nirgends eben“, ließ er wissen.

Vom Rest des Feldes nahmen aber einige die vier, oder genauer gesagt zweieinhalb Runden à 20 Kilometer deutlich ernster. Der Start hatte sich verzögert, da wohl einige Unbelehrbare trotz Absperrung auf der Strecke unterwegs waren. Um 9.30 hätte es in Heimerdingen losgehen sollen, rund eine Stunde später hätte dann nach eineinhalb neutralisierten Runden der scharfe Start durch Peter Schäfer in Eberdingen erfolgen sollen. Doch erst kurz nach 11 Uhr startete der Eberdinger Bürgermeister die wilde Hatz. Und es schien so, als ob manch einer die verlorene Zeit wieder hereinfahren wollte. Trotz des heftigen Anstiegs aus Richtung Weissach hinauf zum Ziel und einer immer noch feuchten Fahrbahn fuhr die Spitze annähernd einen 40er-Schnitt. Sieger Maximilian Hornung (Team Roadbike) brauchte für die 50 Kilometer nur 1:13,31 Stunden. „Da waren ein paar Jungs wirklich sportlich unterwegs“, stöhnte der mitfahrende Chef des Hauptsponsors, Michael Müller. Und SAT.1-Nachrichtensprecher Marc Bator ergänzte lachend: „Um Spaß an dem Aufstieg am Ende zu haben, müsste man dünner sein. Sonst tut es schon weh bei dem Tempo.“ Das hinderte ihn aber nicht daran, das Rennen am Vormitag und die gemütlichere Tour am Nachmittag zu fahren. Begründung: „Wenn ich schon mal da bin…“, erklärt der Wahl-Hamburger.

Einige Stars konnten aber auch nicht oder fast nicht an den Start gehen. André Greipel war kurzfristig für die WM in Katar nominiert worden und musste wegen der Vorbereitung passen. Jens Voigt war beruflich verhindert und Sabine Spitz konnte verletzungsbedingt nicht aufs Rad, war aber trotzdem vor Ort. Beinahe nicht aufs Rad schaffte es der ehemalige Giro-d’Italia- und Vuelta-Sieger Tony Rominger. Ein Besuch des Cannstatter Wasens am Vorabend hätte ihn beinahe in die Knie gezwungen.

Am Ende war aber jeder, dem es möglich war, gerne für den guten Zweck dabei. Simon Geschke, am Samstag noch bei der Lombardei-Rundfahrt im Einsatz, startete beispielsweise sofort nach dem Rennen in Richtung Heimerdingen durch. Und so waren nicht nur die rund 12 000 Zuschauer an der Strecke und die 1011 Starter dank der vielen Prominenten Gewinner des Charity Bike Cups, sondern vor allem Kinder in Not. Mindestens 40 000 Euro Erlös aus dem Wohltätigkeitsrennen wird die Hilfsorganisation Star Care erhalten. Die Stadt Ditzingen als Gastgeber rundet den endgültigen Betrag auf den nächsten Tausender auf.

2018 wird die Tour wieder auf der bewährten Strecke Station machen. Dazwischen soll es 2017 einen anderen Gastgeber geben, der aber noch nicht feststeht.