Kroll wird beim Kartrennen Zweiter

Kirchlengern/Horrheim (ls). Am Samstag ist der Horrheimer Matthias Kroll in Kirchlengern in Nordrhein-Westfalen Zweiter bei der Deutschen Meisterschaft der Gehörlosen im Outdoor-Kart geworden.

Kroll ging für den GSV Freiburg im Männereinzel und zusammen mit seinem Partner Frank Maciej vom GSV Bremen im Teamrennen an den Start.

Samstagvormittag holte Kroll im Einzelrennen einen zweiten Platz. Am Nachmittag folgte noch das zweieinhalbstündige Teamrennen. Das Team, bestehend aus Matthias Kroll und Frank Maciej, sicherte sich den dritten Platz. Allerdings musste Kroll kämpfen, denn ein anderer Fahrer hatte ihn durch seinen Fehlstart blockiert.

Somit blieben nach einem langen, anstrengenden Tag für Kroll die Silbermedaille sowie ein Pokal für das Einzel und die Bronzemedaille für die Teamwertung übrig, was ein großer Erfolg ist, da das letzte Kartrennen von Kroll bereits fünf Jahre zurückliegt.