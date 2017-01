Klein stellt die VKZ-Leser erneut ins Schach

Txa4 kostet den Turm, ohne eine Kompensation dafür zu erhalten. g1D verliert in wenigen Zügen: 53. … g2-g1D 54. Da2xg1 Tf4-b4 55. a4-a5 Tb4-b3+ 56. Kd3-c2 Tb3xb7 57. Dg1-d4+ Kf6-g5 58. Dd4-d5+. Auch Tf1 ist nicht spielbar: 53. … Tf4-f1 54. b7-b8D g2-g1D 55. Db8-d8+ Kf6-g6 56. Dd8-g8+ mit baldigem Matt.

Der Vereinsmeister Eberhard Klein antwortet mit 54. Da7-f2+.

Weiß setzt die Beweglichkeit seiner Dame gegen gut geordnete schwarze Figuren ein. Andere zielführende Züge sind auch auf dieser Seite nicht zu sehen. Nach a5 kann Schwarz ein Remis erreichen: 54. a4-a5 Tb4xb7 55. Da7-a6+ Kf6-e5 56. Da6xb7 g2-g1D 57. Db7-e7+ Ke5-d5 58. De7xh4 Dg1-d1+ 59. Kd3-e3 Dd1-g1+ 60. Ke3-f4 Dg1-d4+ 61. Kf4-g5 Dd4-g7+ 62. Kg5xh5

Auch b8D führt zum Remis: 54. b7-b8D Tb4xb8 55. Da7-f2+ Kf6-g5 56. Df2-g3+ Kg5-f5 57. Dg3-h3+ Kf5-g5 58. Dh3-g3+ .

Mit Da6+ ist der Sieg für Weiß schwer zu erringen: 54. Da7-a6+ Kf6-e7 55. Da6-a7 Ke7-e6 56. Da7-e3+ Ke6-d5 .

Wie geht es weiter?

Weiß kämpft um den Sieg. Die schwarzen Figuren sind gut aufgestellt. Der Springer auf h4 deckt den schwarzen g-Bauern und kann wegen des drohenden Einzugs dieses Bauern nicht geschlagen werden. Der Turm kontrolliert den weißen b-Bauern. Ein Nachteil des Weißen ist sein zurückhängender Bauer auf der a-Linie.

• Partieverlauf

1. d2-d4 Sg8-f6,

2. Sg1-f3 g7-g6,

3. c2-c4 Lf8-g7,

4. Sb1-c3 d7-d5,

5. c4xd5 Sf6xd5,

6. Lc1-d2 0-0,

7. e2-e4 Sd5-b6,

8. Ld2-e3 Lc8-g4,

9. Dd1-d2 Sb8-c6,

10. d4-d5 Lg4xf3,

11. g2xf3 Sc6-e5,

12. 0-0-0 Se5xf3,

13. Dd2-e2 Sf3-e5,

14.Kc1-b1 Se5-c4,

15. Le3-d4 Lg7xd4,

16. Td1xd4 Sc4-d6

17. h2-h4 h7-h5

18. f2-f4 Dd8-e8

19. Th1-g1 e7-e5

20. d5xe6 De8xe6

21.Tg1-g5 De5-f6

22. De2-f2 Df6-e7

23. Lf1-e2 c7-c5

24. Tg5xc5 Ta8-c8

25. Tc5-e5 De7-c7

26. Df2-g1 Sd6-c4

27. Le2xc4 Sb6xc4

28. Sc3-d5 Sc4xe5

29. Sd5xc7 Se5-f3

30. Dg1-e3 Sf3xd4

31. Sc7-d5 Sd4-c6

32. f4-f5 Kg8-g7

33. De3-g5 Tc8-e8

34. Sd5-f6 Tf8-h8

35. Sf6xe8+ Th8xe8

36. f5-f6+ Kh7

37. Dg5-b5 Te8-e6

38. Db5xb7 Te6xf6,

39. a2-a3 Kh7-g7

40. Kb1-c2 a7-a6

41. b2-b4 Sc6-d4+

42. Kc2-d3 Sd4-f3

43. a3-a4 Sf3xh4

44. e4-e5 Tf6-f3+

45. Kd3-e4 g4-g5

46. e5-e6 Tf3-f6

47. e6xf7 Tf6xf7

48. Db7xa6 Tf6-f4+

49. Ke4-d3 g5-g4

50. b4-b5 g4-g3

51. b5-b6 g3-g2

52. Da6-a7+ Kg7-f6

53. b6-b7 Tf4-b4

54. Da7-f2+

