Klassenerhalt in der eigenen Hand

Illingen (red). Im ersten von drei Endspielen um den Klassenerhalt in der Schach-Bereichsliga Nord 4 galt es für die SF Illingen, unbedingt Zählbares mit nach Hause zu bringen. Das ist beim 4,5:3,5-Auswärtssieg gegen die Karlsruher SF gelungen.

Illingen hatte den eindeutig besseren Start. Marcel Dubansky nutzte eine Unachtsamkeit seines Gegners aus und gewann eine Qualität. In Anbetracht der hoffnungslosen Stellung gab sein Gegenüber direkt auf. Steffen Pfeifer erhöhte kurz darauf für Illingen. Nach hartem Kampf hielt er am Ende den Punkt für die SF Illingen fest. Martin Zimmermann dagegen tauschte im Leichtfigurenendspiel falsch ab und verlor wenig später. In einer hin und her wogenden Partie fuhr Michael Hrazdil nach einem unberechtigten Turmopfer seines Gegners den dritten Punkt für Illingen ein. Torsten Häfele fehlte an diesem Spieltag etwas Glück. So verlor auch er nach vier Stunden Spielzeit seine sehr abwechslungsreiche Partie. Zu diesem Zeitpunkt zeichnete sich bereits der Ausgleich für Karlsruhe ab. Thomas Grünert, mit zwei Minusbauern im Turmendspiel gelandet, konnte die Niederlage nicht mehr abwenden. Illingens Spitzenbrett Heiko Schmidt musste sich sechs Stunden der Angriff seines Gegners erwehren, ehe dieser zum Remis einwilligte. Nun war es an Tilo Dubansky, beim Stande von 3,5 zu 3,5 den letzten Punkt auszuspielen. Dabei hatte fast keiner mehr damit gerechnet, dass er sich aus dem Würgegriff seines Gegenübers nochmals befreien könnte. Mit andauernder Spielzeit gelang ihm dies, und er errang den finalen Punkt nach sechseinhalb Stunden Spielzeit, als Ullrich Schuster ein Matt übersah.

Da die Konkurrenz im Tabellenkeller Federn lassen musste, verbesserten sich die SF Illingen auf den achten Platz und können den Klassenerhalt jetzt sogar aus eigener Kraft erreichen.