Karina Mantai lässt erneut aufhorchen

Der Knoten scheint endlich geplatzt zu sein. Gleich bei ihrer ersten Teilnahme an einem Satelliten-Turnier, gewissermaßen die zweite Liga im Aktiven-Weltcup der Degenfechter, hat sich Karina Mantai ins vordere Drittel gefochten. Die Illingerin belegte beim Turnier um den Rehbinder-Preis in Stockholm den 29. Platz unter exakt 100 Starterinnen.

Illingen (red). Ihre derzeit starke Form hat Karina Mantai mit Platz 29 beim Satelliten-Weltcup in Stockholm bestätigt, wo sie erstmals ein Weltranglistenturnier der Aktiven bestritt. „Ich bin sehr zufrieden“, äußerte sich die 18-Jährige nach ihrem Auftritt in Schweden, der sie zwar den Zielen Junioren-WM und Junioren-EM nicht näherbringt, da keine Punkte für die deutsche U-20-Rangliste vergeben wurden. Auch für Punkte auf der Aktiven-Weltrangliste genügte es nicht, dafür hätte Mantai mindestens das Viertelfinale erreichen müssen. Dafür aber gab es zwei Zähler im deutschen Ranking der Aktiven, wo sie nun die Nummer 21 ist, und eine weitere Portion Selbstvertrauen für den U-20-Weltcup am 4. Februar in Helsinki. Dort kann Mantai schon das Ticket zu den Europa- und den Weltmeisterschaften buchen.

Im 32er-K.o. ist für Mantai gegen Estin Paju Endstation

Aus der Vorrunde ging die Illingerin mit ausgeglichener Bilanz hervor – drei Siege und drei Niederlagen. Unter anderem hatte Mantai die aus Schorndorf stammende Monika Sozanska vom FC Offenbach mit 5:3 geschlagen und damit der EM-Dritten und Olympia-Zehnten von 2012 deren einzige Niederlage in der Vorrunde zugefügt. Das genügte, um als Nummer 50 der Setzliste in die zweite Gruppenphase einzuziehen. In der Zwischenrunde landete Mantai drei Siege bei zwei Niederlagen und stand somit im 64er-K.o., in dem sie Oriana Tovar Karaindros aus Kolumbien mit 15:11 bezwang, ehe sie eine Runde später gegen Nelli Paju aus Estland mit 10:15 ausschied.

Auch für den Deutschen Fechter-Bund insgesamt war das Turnier in Stockholm ein Erfolg. Hinter der Turniersiegerin Kristina Kuusk und Julia Beljajeva (beide Estland) teilten sich mit Alexandrea Ehler (Heidenheimer SB) und Ricarda Multerer (Bayer Leverkusen) zwei Deutsche den dritten Podiumsplatz. Mit Beate Christmann (FC Tauberbischofsheim) und Alexandra Ndolo (Bayer Leverkusen) hatten zwei weitere deutsche Fechterinnen das Viertelfinale erreicht. Sozanska war zuvor an Christmann gescheitert und landete auf Rang elf.

Noch am Sonntagabend flog Mantai mit ihren Teamkameradinnen von Schweden zurück. Denn schon am Montagfrüh wartete in Tauberbischofsheim wieder die Schulbank auf die 18-Jährige.

Vergangene Jahre nach Wechsel nach Tauberbischofsheim waren schwer

Schon in der vergangenen Woche hat Mantai aufhorchen lassen. Im französischen Dijon zog die Illingerin als Fünftplatzierte erstmals bei einem Junioren-Weltcup-Turnier (U 20) unter die besten acht ein und durfte somit an der Siegerehrung teilnehmen. Erst die Nummer acht der U-20-Weltrangliste und spätere Zweitplatzierte Camille Nabeth aus Frankreich stoppte Mantai im Viertelfinale mit 15:8, nachdem die Illingerin zuvor teilweise deutlich höher eingeschätzte Kontrahentinnen aus dem Feld geschlagen hatte (wir berichteten).

Dabei hatte Mantai zuletzt etwas mit sich gehadert. Seit ihrem Wechsel von den TSF Ditzingen zum FC Tauberbischofsheim im Sommer 2015 schien der Wurm drin zu sein. Die erhofften Ergebnisse wollten sich bei der Illingerin einfach nicht einstellen. Bis jetzt.