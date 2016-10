Gebersheim/Illingen (red). Drei Paare des TSC Illingen haben am dritten Turnier der Trophy des Tanzsportverbands Baden-Württemberg (TBW) der Senioren in Höfingen-Gebersheim teilgenommen. Klaus und Heike Weber starteten sowohl am ersten Wettkampftag als auch am zweiten bei den Senioren I und

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen