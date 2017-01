Hoffnung auf Remis bleibt

In Betracht kam noch Tg4. Doch tut sich Schwarz damit schwer. Nach Eroberung des g-Bauern entwickelt sich ein Spiel Dame gegen Turm und Springer. Beide Seiten behalten einen Freibauern auf vorgeschobener Position: 56. …Tb4-g4 57. Dh3xg2 Sh4xg2 58. b7-b8D Sg2-f4+ 59. Kd3-c4 Sf4-e6+ 60. Kc4-c3 h5-h4 61. a4-a5 Tg4-g3+ 62. Kc3-d2 Tg3-g2+

Auf Kg5 oder Kg6 folgt ein für Schwarz hoffnungsloses Endspiel. Weiß erobert den Springer und den Bauern auf g2. Es verbleiben Dame gegen Turm mit Freibauer auf beiden Seiten: 56. …Kf5-g5 57. Dh3-e3+ Kg5-f6 58. De3-e1 Tb4xb7 59. De1xh4+ Kf6-e6 60. Dh4-h3+ Ke6-d6 61. Dh3xg2 Kd6-c7 62. Dg2-g5 Kc7-b6 63. a4-a5+ oder 56. …Kf5-f6 57. b7-b8D Tb4xb8 58. Dh3xh4+ Kf6-e6 59. Dh4-h3+ Ke6-d6 60. Dh3xg2

Vereinsmeister Eberhard Klein antwortet mit 57. Dh3xh4. Alle anderen Züge von Weiß führen unmittelbar ins Remis:

Nach De3+ erobert Schwarz den gefährlichen b-Bauern und verteidigt seinen Freibauern auf der g-Linie mit Turm und Springer. Der Bauer droht nun permanent mit Einzug: 57. Dh3-e3+ Ke5-d6 58. De3-h6+ Kd6-d5 59. Dh6xh5+ Kd5-c6 60. Dh5-d1 Kc6xb7 61. Kd3-e3 Sh4-f5+ 62. Ke3-e2 Tb4-g4

Mit Dh2+ kann Weiß zwar den Turm schlagen, kommt aber aus dem so genannten „ewigen Schach“ nicht mehr heraus: 57. Dh3-h2+ Ke5-d5 58. Dh2-c7 g2-g1D 59. Dc7-d7+ Kd5-e5 60. Dd7-e7+ Ke5-d5 61. De7xb4 Dg1d1+ 62. Kd3-c3

Ein Beispiel für Dg3+ ergibt eine Dauerschachposition, wenn Weiß nicht in die oben genannten Alternativen ausweichen will: 57. Dh3-g3+ Ke5-f5 58. Dg3-h3+ Kf5-e5

Wie geht’s weiter? Nach dem Abtausch erhält Weiß auf der b-Linie eine neue Dame. Schwarz verteidigt mit Turm und Springer den vorgeschobenen g-Bauern und hat Chancen, auch den König zur Verteidigung des Bauern einzusetzen.

• Partieverlauf

1. d2-d4 Sg8-f6,

2. Sg1-f3 g7-g6,

3. c2-c4 Lf8-g7,

4. Sb1-c3 d7-d5,

5. c4xd5 Sf6xd5,

6. Lc1-d2 0-0,

7. e2-e4 Sd5-b6,

8. Ld2-e3 Lc8-g4,

9. Dd1-d2 Sb8-c6,

10. d4-d5 Lg4xf3,

11. g2xf3 Sc6-e5,

12. 0-0-0 Se5xf3,

13. Dd2-e2 Sf3-e5,

14.Kc1-b1 Se5-c4,

15. Le3-d4 Lg7xd4,

16. Td1xd4 Sc4-d6

17. h2-h4 h7-h5

18. f2-f4 Dd8-e8

19. Th1-g1 e7-e5

20. d5xe6 De8xe6

21.Tg1-g5 De5-f6

22. De2-f2 Df6-e7

23. Lf1-e2 c7-c5

24. Tg5xc5 Ta8-c8

25. Tc5-e5 De7-c7

26. Df2-g1 Sd6-c4

27. Le2xc4 Sb6xc4

28. Sc3-d5 Sc4xe5

29. Sd5xc7 Se5-f3

30. Dg1-e3 Sf3xd4

31. Sc7-d5 Sd4-c6

32. f4-f5 Kg8-g7

33. De3-g5 Tc8-e8

34. Sd5-f6 Tf8-h8

35. Sf6xe8+ Th8xe8

36. f5-f6+ Kh7

37. Dg5-b5 Te8-e6

38. Db5xb7 Te6xf6,

39. a2-a3 Kh7-g7

40. Kb1-c2 a7-a6

41. b2-b4 Sc6-d4+

42. Kc2-d3 Sd4-f3

43. a3-a4 Sf3xh4

44. e4-e5 Tf6-f3+

45. Kd3-e4 g4-g5

46. e5-e6 Tf3-f6

47. e6xf7 Tf6xf7

48. Db7xa6 Tf6-f4+

49. Ke4-d3 g5-g4

50. b4-b5 g4-g3

51. b5-b6 g3-g2

52. Da6-a7+ Kg7-f6

53. b6-b7 Tf4-b4

54. Da7-f2+ Kf6-g6

55. Df2-g3+ Kg6-f5

56. Dg3-h3+ Ke5-f5

57. Dh3xh4

• Wie lautet nun Ihre Antwort?

Zugvorschläge bitte an die Sportredaktion der Vaihinger Kreiszeitung bis Dienstag 17 Uhr per E-Mail (sport@vkz.de).

• Alle Leser können jederzeit einsteigen. Die SVG Vaihingen bietet Interessierten an, bei der Partieberatung dabei zu sein. Diese ist montags ab 20 Uhr in den Vereinsräumen in der Grabenstraße 20.