Eislauf für Familien in der Ege-Trans-Arena

Bietigheim-Bissingen (red). In der Ege-Trans-Arena in Bietigheim-Bissingen gibt es in den Faschingsferien neue Eislaufkurse für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Während man beim Skiurlaub nicht weiß, ob es auch genügend Schnee gibt, ist das Wintervergnügen in Bietigheim wetterunabhängig.

Vom 27