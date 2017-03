Einer der Kleinsten ist der Größte

Von Michael Nachreiner

Mit noch nicht einmal 1,60 Meter gehört Karl Bschlangaul zu den Kleinsten in der U 18. Und im Gegensatz zu den meisten seiner Kontrahenten musste der Judoka sogar Gewicht machen, um in der Klasse bis 50 Kilogramm zu starten. Doch bei der DM war der Illinger in seiner Alters- und Gewichtsklasse der Größte.

Vaihingen. Schon im vergangenen Jahr hätte sich Karl Bschlangaul das Potenzial zum nationalen Titel in der U 18 gehabt. In seinem ersten Jahr. „Doch wenn man einem Gegner reinläuft, ist ganz schnell ein Hebel oder ein Wurf angesetzt“, berichtet Georg Bschlangaul, der Vater des 15-Jährigen Karl. „Und wenn man einmal verloren hat, kann man über die Trostrunde nur noch maximal Dritter werden.“ Das hat der Sohnemann 2016 dann auch geschafft. Seitdem ist viel Wasser die Enz hinuntergeflossen. Und Karl Bschlangaul hat nicht nur einen Schritt nach vorne gemacht. „Er hat sein technisches Potenzial erweitert. Er hat aber nicht unbedingt neue Kampftechniken dazugelernt. Aber in der Zwischenzeit kann er fast alle Techniken in alle Richtungen ausführen. Und auch im Bodenkampf hat er Fortschritte gemacht“, berichtet Georg Bschlangaul. „Doch vor allem mental hat er sich weiterentwickelt. Seit drei, vier Monaten macht er Mentaltraining. Da bekommt er alle vier Wochen Übungen vorgegeben, die er jeden Tag machen muss. Zum Beispiel muss er versuchen, ein gutes Ergebnis oder einen Wettkampfhöhepunkt sich immer wieder ins Gedächtnis zu holen.“

Bei der Junioren-DM hat Karl Bschlangaul, der Anfang 2014 vom TV Vaihingen zur TSG Backnang gewechselt ist, in diesem Jahr keinen Kampf verloren. Nur zwei Mal wurde es überhaupt eng. In seinem ersten Kampf gegen Alexander Bimmermann (JC Kim-Chi Wiesbaden) stand es nach der vollen Zeit von vier Minuten gestoppt 1:1-unentschieden. Im sogenannten Golden Score, in dem sich der Judoka durchsetzt, der als erstes eine Wertung macht, oder der Athlet verliert, der zuerst eine kampfvollendende Strafe kassiert, gelang Karl Bschlangaul ein Seoi Nage, ein Schulterwurf. Mit dieser Wazari-Wertung beendete er nach weiteren 59 Sekunden das Duell.

Anschließend zwang der der 15-jährige Illinger Luca Harmening (Polizei-SV Herford) durch eine Würgetechnik zur vorzeitigen Aufgabe. Auch gegen Mikael Galstyan (SC Itzehoe) gelang Karl Bschlangaul ein Ippon, also eine den Kampf vorzeitig beendende Wertung. Galstyan zwang der Illinger mit einem Ura Nage, einem Ausheber, auf die Matte. Und im Halbfinale musste Luis Schmidt (JV Ammerland-Münsing) nach einem Armhebel von Karl Bschlangaul vorzeitig aufgeben.

Das zweite Mal eng wurde es wieder im Finale. Richard Eisel (JSV Werdau) wehrte sich die volle Kampfzeit erfolgreich. Keiner der beiden Judoka bekam eine Wertung. So ging es nach vier Minuten in den Golden Score. Und hier gelang dem Illinger nach 31 Sekunden die Wurftechnik Tai Otoshi, eine Wazari-Wertung.

Der DM-Titel ist der nächste Schritt in der Karriere von Karl Bschlangaul, die der Illinger diszipliniert vorantreibt. Bereits vor drei Jahren wechselte er zur TSG Backnang. „Das war seine Idee. Da er mit mir oder seinen Brüdern Max und Michel ständig als kleiner Pimpf in den Judohallen unterwegs war, kennt er jeden. Irgendwann äußerte er den Wunsch, nach Backnang an den Stützpunkt zu wechseln“, erzählt Georg Bschlangaul. In der Zwischenzeit trainiert der 15-Jährige fast schon unter professionellen Bedingungen. Drei bis vier Mal steht morgens an der Linden-Realschule in Stuttgart Training auf dem Programm. Dazu kommen tägliche Einheiten am Nachmittag oder Abend in Backnang bei Heimtrainer Jens Holderle, in Steinheim bei Landestrainerin Beatrix Kästle oder im Olympia-Stützpunkt Sindelfingen unter anderem bei Bundestrainer Bruno Tsafack. „Das ist aber nicht nur Judotraining. Er absolviert auch Kraft-, Schnelligkeits- oder Reaktionsfähigkeitseinheiten. Manchmal steht auch nur Regeneration mit Sauna und Massage auf dem Programm“, berichtet Georg Bschlangaul. „Und sobald Ferien sind, ist er auf irgendeinem Lehrgang.“