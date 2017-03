Dritter auf der engen Kartbahn

Lomersheim (red). Udo Roller vom RKV Lomersheim hat beim ersten Slalom des Jahres in Nußloch auf der sehr engen Kartbahn einen tollen zweiten Platz erreicht. Zugleich wurde er Dritter in der Gesamtwertung. Andreas Kühn vom MSC Mühlacker, der auf seinem BMW 123d ebenfalls mit den scharfen Ecken der Kartbahn zu kämpfen hatte, wurde noch guter Vierter.

Bei sonnigen Temperaturen freute sich Roller nach mehr als vier Monaten Winterpause: „Endlich darf der BMW wieder aus der Halle raus.“ Der Lauf in Nußloch hat für den Lomersheimer keine Bedeutung in der Meisterschaft, und so konnte er denn auch am Nachmittag völlig befreit auffahren. „Wir haben am BMW fast nichts verändert – lediglich wegen der Schaltprobleme im vergangenen Jahr ein neues Getriebe verbaut und die Klimaanlage gerichtet.“

Nach dem Ablaufen der Strecke war klar, dass dieser Parcours nicht für den breiten und schweren BMW 330i des Lomersheimers gestellt war. Tore mit meist nur knapp zwei Meter und viele scharfe Ecken sollten den Spaß am Fahren deutlich schmälern. Mit der vorletzten Startergruppe ging es dann endlich los. „Vorher konnte ich noch einen BMW M3 sehen, der mit 43,76 Sekunden sicher eine Hausnummer abgegeben hatte“, sagte Roller über einen seiner größten Widersacher. Im Training mit kalten Slicks blieb die Uhr dann erst bei 45,72 Sekunden stehen. In ersten Lauf musste der Lomersheimer auf der Strecke anhalten, weil die Streckenposten einen Poller vergessen hatten wieder aufzustellen. Anschließend verbesserte er sich im erneuten Versuch des ersten Wertungslaufes auf gute 44,58 Sekunden. „Jetzt fangen die Reifen endlich an zu greifen“, freute sich Roller. Im letzten Lauf setzte er sich dann mit tollen 43,99 Sekunden im Endergebnis knapp vor den BMW M3 und erkämpfte sich so den zweiten Platz knapp hinter einen alten Kadett C, der gegenüber dem schweren Sechszylinder des Senderstädters gute 400 bis 500 Kilogramm weniger zu schleppen hatte. „In Anbetracht dessen, dass unser BMW klare Gewichtsnachteile hat und eigentlich kein Gruppe-H-Fahrzeug ist, würde ich den geringen Abstand von 0,7 Sekunden zum Kadett als vollen Erfolg werten“, analysierte der RKV-Fahrer.