Weissach (red). Der KSV Weissach veranstaltet in diesem Jahr bereits zum zwölften Mal ein Benefizkegelturnier. Gespielt wird am 8. und 9. April im Strudelbachhof in Weissach. Die Startgebühren gehen komplett an die Kinderkrebsstation Olgäle in Stuttgart. Anmeldungen bis 31. März an Ida Reichel, Telefon 07 11 / 80 29 32 oder E-Mail idareichel@o2online.de.