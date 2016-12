Vaihingen (rh). Mit ihrem deutlichen 834:810-Heimerfolg über den SV Hößlinsülz sind die Sportpistolen-Spezialisten des SV Gellmersbach an die Spitze in der Unterländer Bezirksliga mit der Sportpistole gestürmt. Mit der deutlich besten Teamleistung in der vierten Wettkampfrunde schafften die Gellmersbacher den

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen