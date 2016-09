Weis mit Marathon-Bestzeit

Berlin/Nussdorf (red). In einer persönlichen Bestzeit ist Andreas Weis den 43. Berlin-Marathon gelaufen. Er absolvierte die 42,195 Kilometer in 2:45:14 Stunden. „Die Bedingungen waren aber auch bestens“, freut sich Gabriele Friedrich vom Lauftreff Nussdorf. „Mit dieser Zeit ist er nun in der Nussdorfer Laufgruppe der Schnellste und hat die bisherige Bestzeit von Gerd Meissner deutlich unterboten.“ Alexander Bauch erreichte das Ziel nach 3:24:43 Stunden, Ingrid Scheinhütte nach 3:42:56 Stunden und Peter Klein nach 4:01:06 Stunden.