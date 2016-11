Schäfer erstmals beim Nussdorflauf am Start

Von Michael Nachreiner

Nussdorf. Für die einen zählt bei den Volksläufen in der Region nur eins: der Sieg. Bei der großen Mehrheit der Läufer steht aber etwas anderes im Mittelpunkt: der olympische Gedanke – dabei sein ist alles. Das war beim zehnten Nussdorflauf nicht anders.

Seinen ersten Start in der Gemeinde, in der er Rathauschef ist, hat sich Peter Schäfer beim runden Geburtstag des Nussdorflaufs nicht nehmen lassen. „Als ich Sport studiert habe, bin ich nei einigen Triathlons und auch Volksläufen gestartet. Auch in den letzten Jahren habe ich es immer versucht, hier in Nussdorf anzutreten. Doch immer hat mein Knie gezwickt. Aber beim Jubiläumslauf war klar, dass ich starte – und wenn ich die Strecke krabbeln muss“, berichtet Schäfer, der die 6,6-Kilometer-Distanz zusammen mit seiner Frau Martina gewandert ist. „Mit meinem Start will ich auch den tollen Erfolg würdigen. Der Nussdorflauf ist Jahr für Jahr gewachsen. Das ist eine richtige Erfolgsstory.“

Auf ein freies Wochenende hat sich wohl der ein oder andere Fußballer des A-Ligisten TSV Nussdorf gefreut. Denn gestern und vorgestern waren unterhalb der Bezirksliga nur einige Nachholspiele vorgesehen. Doch dem freien Wochenende machte Karl-Heinz Dieterle vom Organisationsteam des Nussdorflaufs einen Strich durch die Rechnung. „Ich habe die gesamte Fußballabteilung verpflichtet“, erklärt Dieterle. Dem Ruf sind auch zahlreiche Fußballer und Fußballerinnen von den Aktiven und der Jugend gefolgt. Lukas und Felix Strobel sowie Robin Allgöwer waren sogar besonders kreativ. Die drei starteten in Kostümen der Comic-Figur Flash. Ganz so schnell wie der Superheld waren sie dann aber doch nicht.

Ebenfalls verkleidet haben sich die Läufer und Läferinnen der Sektfreunde k.e.V.. Alle tragen schwarze Laufklamotten und ein rosafarbenes Bast-Tutu. An guten Leistungen hat es nicht gehindert. Jonas Koch und Carsten Schmidt kamen beim Panoramalauf unter die Top 15. Gemütlicher haben es die Frauen angehen lassen. Eva Ispanovits, Präsi Majer, Bianca Glück, Bibse Rapp und Sabine Scheck kamen beim Einsteigerlauf nur im hinteren Drittel ins Ziel.

„Gute Freunde kann niemand trennen“, sang schon unser Fußballkaiser Franz Beckenbauer. Gute Freundinnen schon gar nicht. Das dachten sich auch Despina Seyb und Nelli Mehlhorn beim Schülerinnenlauf U 8. Die beiden absolvierten fast die gesamte 1,5 Kilometer lange Strecke Hand in Hand. Erst kurz vor dem Ziel ließ Seyb los und kam deshalb zwei Sekunden nach ihrer Freundin ins Ziel. Mehlhorn benötigte 10:32 Minuten für die Runde.