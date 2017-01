Franz nimmt nächstes Ziel ins Visier: Tokio

Von Saskia Drechsel

Das vergangene Jahr war das bislang härteste in der Laufbahn von Felix Franz. Dabei erträgt der 400-Meter-Hürdenläufer von Haus aus einiges. Die Unglücksserie von 2016 war dann aber doch zu viel für den 23-Jährigen. Jahrelang hat er auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro hingearbeitet, musste jedoch daheim bleiben. Inzwischen blickt Franz aber wieder nach vorne.

Kleinglattbach. Lille in Frankreich, London in Großbritannien und Taipeh in Taiwan – kurz gefasst sind das die bevorzugten Reiseziele von Felix Franz in diesem Jahr. Der Kleinglattbacher will nach vielen Rückschlägen in den vergangenen Jahren endlich wieder durchstarten und eine solide Saison bestreiten – mit den Team-Europameisterschaften in Lille, den Weltmeisterschaften in London und der Universiade in Taipeh als Höhepunkte. „Mittlerweile ist fast alles für die nächsten zwei Jahre geregelt. Über diese tolle Unterstützung bin ich wirklich froh und dankbar“, sagt der 23-Jährige, der sich dennoch zu einer großen Veränderung entschied: „Mit der Sportfördergruppe der Bundeswehr habe ich schon immer geliebäugelt und fand, dass jetzt der richtige Zeitpunkt dafür wäre. Die finanzielle Unterstützung der Bundeswehr hilft auch dabei, die weggebrochenen Förderungen auszugleichen.“

Die Privatsponsoren sind aber geblieben und haben sich spätestens im Dezember für eine weitere Zusammenarbeit ausgesprochen. Es war der letzte Baustein für einen weiteren Vier-Jahres-Plan bis zu den Olympischen Spielen in Tokio 2020.

Im Trainingslager sind Grundlagen auf dem Programm gestanden

Momentan läuft die Vorbereitung relativ gut bei dem 23-Jährigen. Im November und Dezember absolvierte Franz zwar seine siebenwöchige Grundausbildung bei der Bundeswehr. An Training war in dieser Zeit kaum zu denken. „Es bleibt abzuwarten, wie sich diese große Trainingslücke auf die Saison auswirkt. Aber die Grundausbildung gehört dazu, wenn man Soldat und Teil der Bundeswehr werden möchte. Da heißt es dann Augen zu und durch“, sagt der Leichtathlet der LG Neckar-Enz.

Ein positiver Nebeneffekt: Er ging relativ ausgeruht und ohne körperliche Beschwerden ins Trainingslager nach Portugal Anfang Januar. Und die Trainingsleistungen stimmen. Allerdings musste Franz einen Schritt zurückgehen. Es stand in den vergangenen vier Wochen viel Grundlagentraining auf dem Programm. In einer zweiten Aufbauphase sollen dann die Verluste der siebenwöchigen Pause aufgeholt werden.

Erst Mitte Mai will Franz in die Wettkampfsaison einsteigen. Das Ziel: wieder konstante Leistungen im Bereich um 49 Sekunden auf der 400-Meter-Hürdenstrecke abzurufen. Außerdem hat der Athlet das Ziel, bei möglichst vielen internationalen Meetings zu starten. Und dann wären da natürlich noch die Reiseziele Lille, London und Taipeh.

Damit würde er an das Jahr 2014 anknüpfen. Damals war Franz von Erfolg zu Erfolg gestürmt. Er durchbrach erstmals die 50-Sekunden-Schallmauer, gewann in Ulm seinen ersten deutschen Meistertitel bei den Aktiven und löste das Ticket für die Europameisterschaften in Zürich. Dort qualifizierte er sich mit einer neuen persönlichen Bestzeit von 48,96 Sekunden für das Finale und wurde Fünfter. Schon im Jahr darauf begannen die Rückschläge. In der Vorbereitung lief es nicht rund, mitten in der Sommersaison wurde Franz dann von einer schweren Erkrankung erwischt, musste fast drei Monate im Bett verbringen und verlor zwölf Kilogramm Körpergewicht, darunter natürlich jede Menge Muskelmasse.

In 2016 folgte dann der Super-GAU. Die gesamte Saison hatte Franz auf die Olympischen Spiele in Rio de Janeiro ausgelegt. Die Leistungen im Trainingslager Anfang des Jahres waren hervorragend, bis sich Franz einen Muskelfaserriss zuzog und sechs Wochen pausieren musste. „Das war ein sehr schlimmer Moment für mich, da mir zu diesem Zeitpunkt schon bewusst war, dass ich den kurzen Nominierungszeitraum nicht nutzen kann“, erinnert sich Franz. Nach der Genesung blieben ihm nur die deutschen Meisterschaften, um die Norm für die Europameisterschaften und die Olympischen Spiele zu knacken.

Enttäuschung über verpasste Olympia-Norm war riesig

Der Kleinglattbacher wurde zwar erneut Deutscher Meister. Doch mit 50,42 Sekunden verpasste er die EM-Norm von 50,00 Sekunden deutlich. Eine Woche später Aufatmen bei Franz. Der Deutsche Leichtathletik-Verband (DLV) nominierte ihn trotzdem für die Europameisterschaften. Doch in Amsterdam kam der nächste Rückschlag. in 51,21 Sekunden wurde der 23-Jährige nur Vorlaufdritter. Von der Olympia-Norm von 49,40 Sekunden war er meilenweit entfernt. Franz: „Ich habe wirklich lange gebraucht, um mich von dieser Enttäuschung zu erholen. Ich habe mich schließlich vier Jahre auf diesen Moment vorbereitet. Aber jetzt darf man nicht mehr zurückschauen. Man kann die Vergangenheit nicht ändern.“

Vor allem die Zeit während und nach den Olympischen Spielen war schwer für den Langhürdenläufer. „In der Welt des Spitzensports ist so viel passiert: Korruption und systematisches Doping. Betrug an allen Ecken und Enden. Außerdem hatte ich nur bis zu diesem Zeitpunkt geplant. Ende September sind auch alle meine Verträge ausgelaufen.“ Franz musste sich erst einmal klar werden, wie und ob er überhaupt noch weitermachen möchte. Lange war außerdem nicht klar, ob er ohne einen Auftritt bei den Olympischen Spielen seine Karriere im Leistungssport fortsetzen kann. „Aber mich haben recht schnell die Begeisterung für diesen Sport und mein Ehrgeiz erneut motiviert“, erklärt der 23-Jährige.