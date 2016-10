SG eist Schulze aus Leipzig los

Bietigheim-Bissingen (red). Trotz eines überaus spektakulären Saisonstarts mit bislang vier Bundesliga- und zwei Europacup-Siegen in Folge – unter anderem mit dem 49:17-Rekordsieg in Bad Wildungen – sind die Verantwortlichen von Handball-Erstligist SG BBM Bietigheim noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv gewesen. Vom HC Leipzig wechselt die 26-jährige Kreisläuferin Luisa Schulze mit sofortiger Wirkung an die Enz. „Wir waren nicht gezielt auf der Suche. Aber wir halten natürlich permanent Ausschau nach passenden Spielerinnen. Luisa Schulze haben wir dabei schon längere Zeit im Visier und unmittelbar gehandelt, als sich die Chance für uns bot. Bei einer Spielerin dieser Extraklasse mussten wir nicht zweimal überlegen“, erklärt Bietigheims Sportdirektor Gerit Winnen. Und Trainer Martin Albertsen ergänzt: „Luisa Schulze hat in den letzten zwei Jahren mehrfach gezeigt, dass sie die wahrscheinlich beste deutsche Kreisläuferin ist. In meinen Augen hat sie sogar das Potenzial, eine der Weltbesten am Kreis zu werden.“

Schulze wechselte im Jahr 2006 zum HC Leipzig, mit dem sie 2010 die Meisterschaft sowie in den Jahren 2014 und 2016 den DHB-Pokal gewann. Seit 2011 ist die 1,91 Meter große Studentin außerdem Nationalspielerin. In 64 Partien erzielte sie 76 Treffer für Deutschland. „Ich habe in Leipzig zehn tolle Jahre verbracht, die mich sowohl in meiner sportlichen als auch in meiner persönlichen Entwicklung enorm geprägt haben. Nun ist es aber an der Zeit, neue Wege zu gehen und frische Impulse zu erhalten“, erklärt die Kreisläuferin. Schulze unterschrieb bei der SG BBM Bietigheim einen Vertrag, der bis zum 30. Juni 2018 gültig ist.