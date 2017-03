Von Michael Nachreiner

Unterriexingen/Oberriexingen. Der TSV Merklingen steht als Vorletzter der Fußball-Bezirksliga mit dem Rücken zur Wand. Der Mannschaft, die in den vergangenen Jahren immer zur erweiterten Spitzengruppe in der höchsten Klasse auf Bezirksebene gehörte, droht der Abstieg in die A-Liga. „Die Merklinger