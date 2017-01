Vorjahressieger entthront

Von Ralph Küppers

Es war ein Paukenschlag, als vor einem Jahr der TSV Mühlhausen das Hallenfußballturnier der Aktiven um den Pokal der Stadt Mühlacker gewonnen hat. Doch gestern spielte die Mannschaft, verstärkt um Akteure aus dem FV Roßwag, bei dem Turnier in der Senderstadt keine Rolle. Als Gruppenletzter war die Sache frühzeitig geklärt.

Mühlacker. „Wir haben stark angefangen und stark nachgelassen“, berichtet SGM-Trainer Benjamin Heinz. In der Tat überzeugten die Kicker aus Roßwag und Mühlhausen bei ihrem Auftaktspiel gegen die Sportfreunde Mühlacker. Der Siegeswille stand den Spielern der SGM ins Gesicht geschrieben, sie erkämpften sich Torchancen und gingen mit 2:0 in Führung. „Wir waren aggressiv, waren an den Leuten dran und wir hatten Körperspannung“, berichtet der SGM-Trainer. „Und wir hatten ein bisschen Glück.“ Denn dem Anschlusstreffer zum 1:2 hätten die SFM durchaus auch noch den zum 2:2-Ausgleich folgen lassen können. Es blieb das einzige Erfoglserlebnis der Spielgemeinschaft, die jetzt seit einem halben Jahr besteht. Gegen Ausrichter TSV Phönix Lomersheim verlor das Team mit 0:5. „Völlig zurecht“, bedauert Heinz. „In der Mannschaft des Bezirksligisten hat jeder gezeigt, dass er Fußball spielen kann. Aber wir waren nicht mehr so aggressiv, nicht mehr so nah dran und hatten keine Körperspannung mehr.“ Das änderte sich auch nicht entscheidend, als die SGM gegen den bis dato Gruppenletzten FVgg 08 Mühlacker es in der Hand hatte, mit einem hohen Sieg doch noch den Einzug ins Halbfinale klarzumachen. „Wir hätten mit sieben Toren Unterschied gewinnen müssen“, sagt der Roßwager Trainer. „Da hat man den Jungs von Anfang an angesehen, dass keiner den Glauben daran hat.“ So blieb es nicht nur bei einem knapp verpassten Einzug ins Halbfinale, sondern das Spiel gegen die 08 ging sogar mit 1:3 verloren. Der Vorjahressieger wurde Gruppenletzter und landete im Gesamtklassement aller neun Teilnehmer auf Rang acht. „Und das, obwohl wir mit einem Sieg in unserer Vierergruppe eigentlich optimal ins Turnier gestartet waren“, ärgert sich der Übungsleiter.

Der TSV Großglattbach startete sogar mit zwei Siegen in das bei den Mühlacker Mannschaften recht beliebte Hallenfußballturnier. Das Team von Trainer Martin Kern ließ einem 1:0-Sieg gegen den Türkischen SV Mühlacker ein weiteres 1:0 gegen den TSV Ötisheim folgen. Und das Ergebnis im Auftaktspiel wäre noch höher ausgefallen, hätte nicht Umit Sendere einen platzierten Schuss von Marcel Müller direkt vor der Torlinie abgefangen. Allerdings folgten dann zwei Niederlagen. Dem FV Lienzingen unterlagen die Großglattbacher so knapp, wie sie ihre vorigen Siege eingefahren hatten – 0:1. Das 0:2 gegen den FC Viktoria Enzberg bedeutete das Vorrundenaus für den TSV. Allerdings waren die Großglattbacher die beste Mannschaft, die den Einzug in die Endrunde verpasst hatte, so dass sie immerhin Fünfter der Abschlusstabelle wurden.

Im Endspiel besiegten die SF Mühlacker die Mannschaft der Gastgeber mit 1:0. Zwar hätte der TSV Phönix gleich nach Anpfiff durch eine Unsicherheit des SFM-Torwarts in Führung gehen können. Doch als der Bezirksligist fünf Minuten vor Schluss in der Rückwärtsbewegung zu langsam war, nutzte René Hook die Chance und erzielte das 1:0 für Turniersieger Sportfreunde.