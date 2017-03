Schwieberdingen (red). Jens Eng bleibt Trainer beim TSV Schwieberdingen. Auch in der nächsten Saison wird die Elf in der Fußball-Bezirksliga von Eng trainiert. Damit geht der Coach in seine vierte Saison beim TSV.

In den vergangenen zweieinhalb Jahren nach dem Wiederaufstieg 2014 hat sich der TSV unter der Leitung von Jens Eng in der Bezirksliga etabliert.