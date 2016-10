Nur Achtelfinale von Riet im November

Vaihingen (red). Rund einen Monat muss der SV Riet auf seinen Viertelfinalgegner im Fußball-Bezirkspokal warten, sollte er am 19. November sein Achtelfinale gegen die SpVgg Warmbronn erfolgreich bestreiten. Dadurch, dass an diesem Wochenende Meisterschaftsspiele in der Bezirksliga und der Kreisliga

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen