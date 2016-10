Lomersheim steht ohne Trainer da

Lomersheim (red). Steffen Domes hat das Amt des Trainers des Fußball-Bezirksligisten TSV Phönix Lomersheim niedergelegt. „Steffen Domes übernimmt die Verantwortung für die aktuelle sportliche Situation mit acht Punkten aus elf Spielen“, erklärt Gerd Thieme, der stellvertetende Vorsitzende des TSV Phönix Lomersheim, in einer Stellungnahme. Das Verhältnis zwischen Team und Übungsleiter sei allerdings intakt gewesen – sogar „offen, herzlich und vertrauensvoll“. Die Lomersheimer stehen damit nur aufgrund des besseren Torverhältnisses noch vor dem punktgleichen FV Ingersheim in der Tabelle auf dem vorletzten Platz. „Er sieht sich momentan nicht in der Lage, die Mannschaft für die nächsten Spiele motivierend und sportlich erfolgreich auszurichten. Hauptgrund dafür ist unter anderem auch die Übernahme neuer beruflicher Aufgaben, verbunden mit deutlich erhöhtem Zeitaufwand. Steffen Domes möchte dem Verein und der Mannschaft frühzeitig die Chance zu einer Neuausrichtung geben“, heißt es in der Presseerklärung weiter.

Die Mannschaft wurde am Mittwochabend über den Rücktritt von Domes informiert. Imterimsweise übernimmt Simon Roller, der bisher die zweite Mannschaft in der Kreisliga B 7 betreut hat, das Bezirksligateam. Die Reserve wird bis auf Weiteres vom bisherigen Team-Koordinator Michael Walter trainiert.