Vaihingen (lzi). In der Vorbereitung auf die Bezirksliga-Spielzeit haben die Frauen des SV Horrheim mit der SGM Dürrenzimmern II/Talheim II die Kräfte gemessen. Bis zur 50. Minute gerieten die Horrheimerinnen mit 0:3 in Rückstand. Erst in der 51. Minute brachte

SIE MÖCHTEN DEN KOMPLETTEN ARTIKEL LESEN? ANMELDUNG für bereits registrierte Nutzer Benutzername: Passwort: Passwort vergessen? Angemeldet bleiben REGISTRIERUNG für neue Nutzer Für Zeitungs-Abonnenten ist die Nutzung kostenlos. Zugangsdaten anfordern Kein Zeitungs-Abonnent? Testen Sie unser Angebot eine Woche lang kostenlos. Kostenlos testen