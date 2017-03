Kleinsachsenheim bekommt Punkte

Kleinsachsenheim/Wiernsheim (nac/rkü). Wie schon Staffelleiter Bernd Stäcker direkt nach dem Spiel vermutet hat, ist die abgebrochene Partie des TSV Wiernsheim beim TSV Kleinsachsenheim in der Fußball-Kreisliga B 7 in erster Instanz zugunsten der Kleinsachsenheimer entschieden worden. Damit hat die Mannschaft von Trainer Jochen Folk am grünen Tisch mit 3:0 gewonnen. „Nur, weil man mit Schiedsrichterentscheidungen unzufrieden ist, kann man sich nicht weigern weiterzuspielen und einen Spielabbruch verursachen“, erklärt Stäcker.

Wiernsheims Spielertrainer Cihangir Köksal berichtet von dem Spiel am 12. März: „Ich wollte meine Mannschaft schützen.“ Denn eine Gelb-Rote und eine Rote Karte habe der TSV Wiernsheim zu diesem Zeitpunkt bereits kassiert gehabt. In der aufgeheizten Stimmung – die Gästemannschaft fühlte sich von der ersten Minute an durch den Schiedsrichter benachteiligt – hatte Köksal weitere Platzverweise gegen sein Team befürchtet. Eine kurze Abwägung erbrachte, lieber eine Spielwertung gegen sich und eine Strafe in Kauf zu nehmen, als wochenlange Sperren gegen weitere Spieler zu riskieren. Also führte er sein Team vom Platz, so dass der Schiedsrichter die Begegnung nach 80 Minuten abbrach. Köksal ergänzt, er finde es bedauerlich, dass von Kleinsachsenheim kein einseitiges Pfeifen bestätigt wurde. Einspruch gegen das Urteil werden die Wiernsheimer voraussichtlich nicht einlegen.