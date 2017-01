Karl Macionczyk: „Laufen gehen kann man immer“

Von Michael Nachreiner

Oberriexingen/Unterriexingen. Karl Macionczyk wäre gestern Abend gerne auf den Platz gegangen. Doch beim Trainingsauftakt zur Wintervorbereitung der SGM Riexingen musste der Trainer des Fußball-Bezirks- und -A-Ligisten eine Alternative suchen. „Auf dem Platz geht gar nichts. Also haben wir die Laufschuhe rausgeholt und sind eine Dreiviertelstunde Laufen gewesen“, berichtet der Übungsleiter. „Wir haben in Unterriexingen eine schöne Strecke. Die ist beleuchtet, was bei den aktuellen Straßenverhältnissen nicht schlecht ist.“ Davor gab es noch die obligatorische Teambesprechung. „Es gab ein paar organisatorische Dinge zu verkünden wie einige Daten und Eckpunkte“, erzählt Macionczyk. „Das ist immer zu Beginn einer Vorbereitung das Gleiche.“

Das Gleiche wie immer sind auch, dass der eine oder andere Spieler gestern Abend verhindert war. „Es gibt einige, die schichten. Auch die Verletzten sind noch nicht mitgelaufen“, berichtet der SGM-Trainer. „Das sind die üblichen Absagen. Beruf, Schule und Studium gehen einfach vor.“ Dennoch hat Macionczyk noch mehr als 30 Spieler beim Trainingsauftakt begrüßt.

In der nächsten Woche will er dann richtig in die Vorbereitung einsteigen. Bis dahin, hofft er, ist dann auch der Kunstrasenplatz in Markgröningen eisfrei. „Auf dem können wir trainieren. Doch sollte er auch in den nächsten Wochen noch vereist sein – so wie jetzt –, gibt es einige Alternativen. Entweder wir verlegen ein paar Einheiten in die Halle. Oder wir machen auch mal wieder etwas Außergewöhnliches. Im letzten Jahr sind wir zum Beispiel einmal beim Zumba gewesen“, erklärt der Riexinger Übungsleiter. „Und wenn alle Stricke reißen: Fußball ist immer noch ein Laufsport. Dann gehen wir halt Laufen.“

Vorbereitung (Bezirksligamannschaft): NK Croatia Bietigheim (29. Januar/14 Uhr/Auswärtsspiel), Türkspor Neckarsulm (5. Februar/14.30 Uhr/A), FV Dersim Sport Ludwisgburg (12. Februar/12 Uhr/A), Turnier in Hemmingen (18. und 19. Februar).

Vorbereitung (Kreisliga-A-3-Mannschaft): SV Germania Bietigheim II (12. Februar/12.15 Uhr/Auswärtsspiel), TSV Grünbühl II (18. Februar/13 Uhr/A).